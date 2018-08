Ainult tellijale

Rikkale rikkujale suurem trahv

Gerda Triin Hääl 02. august 2018, 10:40

Olukord Eesti liikluses on läinud nii hulluks, et valitsuse plaan siduda raskemate väärtegude trahvid inimeste sissetulekuga on kindlasti mõistlik mõte, kirjutab uudistetoimetuse praktikant Gerda Triin Hääl.

Õudne on mõelda, et 2018. aastal on juba praeguseks liiklusõnnetustes kaotanud elu 48 inimest, mis on sama palju kui möödunud aastal kokku. Nende numbrite peale tahaks kahe käega peast kinni võtta ja karjuda: „Võtke kiirust maha, vaadake hoolikalt ringi ja sõitke ettevaatlikult!“ Aga ma ei tee seda. Sellel pole mõtet. Keegi niikuinii ei kuula mind. Siiski tundub, et aprillikuus sai valitsusel küllalt, kui otsustati siduda raskemate väärtegude trahvid inimeste sissetulekuga - seda suurema õigluse nimel. Üks tark mees ütles mulle, et trahvi eesmärk on meid kasvatada ning kui see teha sissetuleku-põhiseks, siis kasvatab trahv 500eurose ja 5500eurose sissetulekuga inimest võrdselt.