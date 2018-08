Põud teeb põllumehed eellepingute suhtes ettevaatlikuks

Ainult tellijale

Lauri Mõtsnik 27. august 2018, 08:00

Põllumehed võtavad selle aasta põuakogemusest kaasa ka riskijuhtimise õppetunnid mahu- ja hinnatingimustega eellepingute sõlmimise kohta, usub Balti Veski AS juhatuse esimees Lauri Mõtsnik.

Täna pole veel selge, kui palju turule teravilja jagub ja kuidas see erinevate toiduainete tarneahelaid sügisel mõjutab. Viljakasvatajad, kellel on alles eelmiste aastate varud, saavad nende abil oma selle aasta müüki päästa, ent selliseid on vähe.

Selle suve õppetund on olnud valus eelkõige neile põllumeestele, kes on aasta alguses sõlmitud mahulepingutega patiseisu pandud. Siduvad lepingud, millega paljud talunikud riskide maandamiseks oma saagi ette maha müüvad, on sel aastal pika põua ja kokku kuivanud saagi tõttu osutunud koormavateks. Ühel aastal liigniiskuse või teisel põua tõttu tekitatud kahjude leevendamine nõuab oskuslikku riskijuhtimist ja turuolukorra tunnetust.

Veel pole ka selge, kuidas nigel saak hakkab mõjutama teraviljatoodete valikut poelettidel ja kogu tooteahelat. Piirkonnast sõltuvalt võib jääda sel aastal saamata 30-70% viljasaagist. Erinevad regioonid raporteerivad, et näiteks nisutoodang on võrreldes eelmise aastaga vähenenud 20-30%. Umbes sama suurt nisusaagi vähenemist kurdavad ka meie oma põllumehed.