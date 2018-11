Kuidas vältida ebameeldivat tööd?

Töö kohandamise praktikat peaks rohkem kasutama, sest see parandab töö tulemuslikkust, suurendab töötajate rahulolu ja vähendab läbipõlemist, kirjutavad Tartu Ülikooli majandusteaduskonna vilistlane Laura Hinn ja õppejõud Anne Aidla.

Anne AIdla, Laura Hinn

Eestis on töökohti, mis ei ole vähemalt osa töötajate jaoks unistuste ametikohtadeks. Samas tuleb töö ikkagi ära teha ning töötajad ilma igakuise sissetulekuga enamasti toime ei tule. Mida saab töötaja omalt poolt teha, et olemasolev töö meeldiks varasemast enam?

Motivatsiooni tõstmine on igihaljas teema, mille puhul lihtsaid ja kiireid lahendusi sageli pole. Keerukust lisab, et juhi seisukohast on raske iga üksiku töötajani jõuda, et teada saada, mis just seda konkreetset inimest motiveerib, ning alati pole ju ka võimalik iga töötaja unistusi täita. Isegi kui on olemas nii juhi kui töötaja teadlikkus ja soov midagi muuta, ei juhtu midagi üleöö. Näiteks kui töötajal on tahtmine võtta rohkem vastutust ja töötada kõrgemal positsioonil, siis peab ta enne seda koguma kogemusi, läbima koolitusi jms. Seni tuleb hakkama saada oma seniste tööülesannetega. Nii mõnelgi on tekkinud lootusetu olukord, kus tundub, et lähiajal polegi lootust meelepärasemaks tööks.

Kohanda töö enda järgi