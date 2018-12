Miks ma hoidsin Ghana jalgpalluri Eestist eemal

Kui vägivald, isegi ainult veebis, muutub normaalseks debati osaks, oleme andnud näpu kuradile, kes meid tagasi Ida-Euroopasse sikutab, kirjutab IT-konsultant Janar Tiiroja (SDE).

Janar Tiiroja Foto: Erakogu

Elan ja reisin palju välismaal ning minu käest küsitakse tihti, kust ma pärit olen. Kui on näha, et küsija näos ei ole pärast sõna "Estonia" kuulmist suurt äratundmist, lisan täpsustuse, et see on riik Põhja-Euroopas. Kahjuks leian end üha rohkem mõttelt, et äkki oleks täpsem öelda Ida-Euroopa.