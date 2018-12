Tallinna–Helsingi tunnel sel sajandil ei valmi

Kuna Tallinna ja Helsingi vaheline tunnel ei ole majanduslikult tasuv, siis see suure tõenäosusega lähema saja aasta jooksul valmis ei saa, kirjutab Soome suurima majanduslehe Kauppalehti uudistejuht Juhana Rossi.

Juhana Rossi Foto: Kauppalehti

Kirjanik George Bernard Shaw' (1856–1950) hinnangul on maailmas kahte liiki inimesi. On neid, kes näevad asju juhtumas ja mõtlevad: "Miks?" Ja siis on inimesi, kes unistavad asjadest, mida veel ei ole, ja küsivad: "Miks mitte?"