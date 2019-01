Head ajad ei kesta igavesti

Eesti riigieelarve on vastu võetud teadmises, et head ajad majanduses kestavad, kuid see teadmine ei pruugi tõele vastata, kirjutab riigikogu liige ja endine rahandusminister Aivar Sõerd (Reformierakond).

Aivar Sõerd Foto: Jaanus Lensment, Postimees/Scanpix

Praegune globaalne majanduse kasvutsükkel on kestnud pikalt. Seda, kas me oleme majandustsükli tipu juba ületanud, saame teada tagantjärgi. Lõppenud aasta oli majanduses väga hea aeg, kuid mitu märki viitab, et need ajad hakkavad läbi saama. Tavaliselt ennustavad börsid majanduslanguse saabumist varakult ette. Möödunud aasta lõpus hakkasid turbulentsid väärtpaberiturgudel sagenema.