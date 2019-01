Kas meie välispiir on kaitstud?

Euroopa Liit on astunud samme, mille tagajärjel on illegaalsete piiriületajate hulk vähenenud rändekriisi tipuga võrreldes 92 protsenti, jäädes umbes 150 000 inimese juurde, kirjutab Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Keit Kasemets.

Keit Kasemets. Foto: Jarek Jõepera

Riikidevaheline koostöö aitab meie välispiire paremini kontrollida, takistades illegaalsete immigrantide, kurjategijate ja terroristide sisenemist Euroopa Liidu territooriumile. Ainult nii on võimalik tõkestada illegaalset immigratsiooni avatud sisepiiridega Euroopas.

Viimase Eurobaromeetri põhjal näeb 65 protsenti eestlastest immigratsiooni ühe suurima väljakutsena Euroopas. Samas kõigest 12 protsenti arvab, et see on probleem ka meil, ning see seisukoht peegeldab reaalsust, sest märkimisväärne migratsioonisurve meie piiril puudub.

Teisalt on selge, et avatud piiride tingimustes mõjutab migratsioonisurve Euroopa lõunapiiril ka meid, mistõttu ongi üleeuroopaline koostöö tähtis. Immigratsioonilainele järgnenud koostöö on tõestanud Euroopa Liidu tõhusust oma välispiiri kontrollimisel. Eelmisel aastal ületas Euroopa piiri illegaalselt vaid 150 tuhat inimest, mida on 92 protsenti vähem kui rändekriisi tipus neli aastat tagasi.

Euroopa Komisjon on teinud migratsiooni peatamiseks ettepaneku suurendada võrreldes praeguse eelarveperioodiga rände- ja piirihalduse rahastust pea kolm korda.

Lisaks on kavas parandada ka sisulist koostööd, suurendades Euroopa piiri- ja rannikuvalve ameti võimekust ja mandaati ning tugevdades Euroopa varjupaigaametit.