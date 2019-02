Hakkame ettevõtlikke teadlasi karistama?

Mõned teadlased nõuavad oma hiljutises ühispöördumises, et riik tohiks püsivalt toetada ainult riiklike asutuste, mitte aga eraettevõtete teadustegevust. Tegelikult aga ei tohiks raha anda just neile teadlastele, kes eraettevõtlusest aru ei saa ning kelle jaoks on ettevõtlus ja vaba turg sõimusõnad, leiab ettevõtluskõrgkooli Mainor tegevjuht Kristjan Oad.

Kristjan Oad. Foto: Erakogu Jaga pilti:

Eesti Noorte Teaduste Akadeemia, Teaduskoja ja Akadeemiliste Ametiühingute Nõukogu poolt peaministrile saadetud tekstis nõuti: “Baasfinantseerimisest tuleb eemaldada riigiabi erafirmadele, kes hetkel saavad baasi kaudu võimendust erasektorisisestele koostöölepingutele.”