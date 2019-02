Mida tasub tähele panna üüritulu deklareerimisel?

Kas üüritulult saadud kasu pealt maksu tasumata jätmine on ikka koduomaniku ainus mure, küsib vandeadvokaat, advokaadibüroo TGS Baltic maksuvaldkonna juht Helmut Pikmets.

Mullu detsembris sõlmis maksuamet majutusportaaliga Airbnb üüritulu sujuva maksustamise lepingu. Sellest on palju räägitud ning see on kindlasti vajalik ja mõistlik lahendus. Kokkuvõttes saavad inimesed teavitada maksuhaldurit oma tuludest lihtsamalt ja anda sellega riigikassasse oma panuse. See on ju meie kõigi huvides. Üüritulult maksude tasumine ei puuduta mitte ainult Airbnb kliente, vaid ka kõiki teisi, kes annavad oma vara üürile ja teenivad sellelt tulu.