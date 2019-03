Aeg loobuda valimiste pühapäevast

Äsja lõppenud riigikogu valimised näitasid, et ametliku valimispäeva tähtsus on selges langustrendis. See paneb küsima, kas üleriigiline pühapäevane valimispäev on üldse vajalik.

Andrus Vaher. Foto: erakogu

Kiire meeldetuletus viimatisest valimistest osavõtust: kokku andis oma hääle 566 670 Eesti kodanikku, neist 247 232 tegi seda elektrooniliselt ja 99 177 eelhääletamisel. Seega ametlik valimispäev lisas veidi üle 220 000 valija ehk alla 39% kogu häälte arvust. Teisisõnu, üle 60% valimistulemustest oli otsustatud juba enne 3. märtsi.