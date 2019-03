Jätke pankrotihaldurite tasud rahule

Pankrotihaldurite tasustamise süsteemi ei peaks muutma enne, kui on olemas selged ja toimivad alternatiivid, kirjutab vandeadvokaat ja pankrotihaldur Terje Eipre.

Terje Eipre. Foto: erakogu

Leian, et seaduse autorid ei ole suutnud välja pakkuda arusaadavat kvaliteetset, uuel tasemel lahendust pankrotihaldurite tasustamiseks, arvestades Eestis väljakujunenud menetluste osapoolte käitumismustrit ning kohtupraktikat. Tasu süsteem ei paku kindlust ei summa ega printsiibi osas, milliseks kujuneb halduri tasu töö vastuvõtmisel, mida ei saa aktsepteerida. Ka pankrotihaldur soovib töö vastuvõtmisel teada, milline on tema tasu (nagu see on teada töötajatel, ametnikel, kohtunikel, jms.).