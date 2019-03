Viime ettevõtjad ja tudengid kokku

Peame kokku viima ettevõtjad ja üliõpilased, et kindlustada tugev seos kõrghariduse ja ettevõtluse edendamise vahel, kirjutab Eduka Eesti arvamuskonkursile saadetud loos DWC OÜ juhatuse liige Ragnar Mauer.

Ragnar Mauer Foto: erakogu

Viimasel ajal on palju räägitud ülikooli lõputöödest ja plagiaadist. Lõputöö kirjutamine on iseenesest harjutus, millega üliõpilane peaks tõestama, et ta oskab infot koguda usaldusväärsetest allikatest, need loogilisse ritta seada ja ka arusaadavas keeles kuulajatele edastada. Samas on see ka võimalus oma tarkust näidata ja ühiskonnas eksisteerivale probleemile osutada ja lahendust pakkuda.