Miks Briti parlament lahkumislepet ei toeta?

Meie siin Eestis võime mõelda, et miks britid ometi majanduslikult mõistlikku ja stabiilsust andvat lahkumislepet heaks ei kiida, kuid põhjused pole üldse ratsionaalsed, nentis Äripäeva raadios välispoliitika-ajakirja Diplomaatia peatoimetaja Erkki Bahovski.

Erkki Bahovski Foto: Diplomaatia

Kui Briti peaminister David Cameron pani aastal 2016 Ühendkuningriigi Euroopa Liidu liikmelisuse rahvahääletusele, oli ta enne seda Brüsselist välja kaubelnud teatud tingimused. Ei ole mingi saladus, et Cameron lootis sellega vaigistada oma partei konservatiivset euroskeptilist tiiba ja arvas, et see Brexiti rahvahääletus on lihtsalt formaalsus. Et inimesed hääletavad poolt. Oli olemas ainult stsenaarium A, ehkki rahvahääletuse puhul peab olema valmis selleks, et tuleb ka stsenaarium B. 52 protsenti inimestest hääletas Brexiti poolt ja praegu näeme selle tagajärgi. Referendum ei näinud lahkumise võimalust ette.