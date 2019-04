Riik loob järgmiseks läbimurdeks vundamendi

Riskikapitali investeeringud on oma olemuselt niivõrd riskantsed, et enamik neist ebaõnnestub. Püütakse luua midagi täiesti uut, enneolematut ja veelgi enam, soovitakse muuta senist turupraktikat või kasutajakogemust vähemalt suurusjärgu võrra paremaks, kirjutab riskikapitalifondi Tera Ventures asutaja ja partner Andrus Oks.

Andrus Oks Foto: Raul Mee

Riskikapitali maailmas tähendab edu alati läbimurret ning sellega seonduv äriline edu, investeerimistulemus ja loodud väärtus võivad olla niivõrd massiivsed, et üks edulugu võib investorile tagasi tuua teistes investeeringutes kaotatud raha. Täiendavalt luuakse ka asukohariigile suurt väärtust maksulaekumise, kõrgelt tasustatud töökohtade ja suurema tootlikkuse näol ja seda mitte ainult otseselt seoses portfelliettevõtetega, vaid seonduvalt ka positiivse välismõjuga ökosüsteemi osalistele.