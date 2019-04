Kas Richard Branson investeerib Eesti rohetehnoloogiasse?

Kui maailma üks tuntumaid ja kindlasti hulljulgemaid ettevõtjaid, mitme lennuliini eestvedaja ja Virgin Groupi asutaja Richard Branson 13 aastat tagasi teatas, et investeerib kõik Virgin Groupi transpordiäridest saadud tulud keskkonnaprobleemidega tegelemiseks, oli nii mõnigi inimene pehmelt öeldes üllatunud, kirjutab Tehnopol Startup Inkubaatori rohetehnoloogia projektijuht Heleri Holm.

Heleri Holm. Foto: Ingrida Pjatkovskaja

On ju lennuliiklus paljude meelest maailma saastavaim transpordiviis. Bransoni kirg keskkonda säästvate tehnoloogiate vastu on teada paljudele ning selle tõestuseks on ta aastate jooksul algatanud ka liikumisi, ettevõtteid ja fonde, et ka tulevastel põlvedel oleks võimalik sellest unikaalsest planeedist osa saada. Teisalt ei tasu arvata, et tegemist oleks puhta altruismiga. Aastakümnete jooksul on ta oma meeskondadega üles ehitanud sadu ettevõtteid ning olnud teerajaja mitmes valdkonnas. Ta on hea näide, kuidas on võimalik kombineerida keskkonnahoidlikkust kasumlikkusega.