Palga võõrale kontole kandja osaleb pettuses

Janus Paurman. Foto: Erakogu

Oleg Gross tunnistas märtsis avalikult, et maksab oma töötajatele sularahas, et kohtutäitur ei saaks neilt võlgu sisse nõuda. Ettevõtluskõrgkooli Mainor maksuõppejõu Janus Paurmani sõnul on ettevõtjad sellisel juhul teadlikult petuskeemi osalised.

Võlgadest kõrvalehiilimiseks palga sularahas või võõrale kontole maksmine on levinud ka suurettevõtetes. Juriidiliselt on see korrektne, aga sisuliselt moraalne sigadus, millega toetatakse varimajandust ning tehakse kannatanutele lisakahju.