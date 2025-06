Tagasi 15.06.25, 17:15 Raadiohommikus: Lähis-Ida pinged ja praktilised investeerimisideed Esmaspäeva hommikul analüüsime stuudios Lähis-Ida viimaste arengute mõju finants- ja naftaturgudele ning rahvusvahelisele julgeolekule. Lisaks on vaatluse all Eesti tööjõuturu pinged ning värskeimad investeerimisideed Balti ja USA turgudelt.

Iisraeli sõjavägi pommitas neljapäeva öösel Iraani pealinna ja riigi tuumarajatisi.

Foto: Zumapress/Scanpix

Välispoliitika ekspert Hille Hanso aitab mõtestada Iisraeli raketilööke Iraani tuumakompleksidele, USA diplomaatilisi samme ja humanitaarkriisi Gazas.

Otse-eetris kommenteerib koondamisteate tagamaid ettevõtja Argo Luude, kelle osalusega firma EKT Teed teatas hiljuti 17 töötaja koondamisest. Räägime majanduslanguse mõjust tema ettevõtetele, tööjõuturu muutustest ning jäätmete sortimise ja käitlemise kitsaskohtadest.

Trigon Asset Managementi fondijuhid Mehis Raud ja Mihkel Välja annavad ülevaate Baltikumi viimastest võlakirjapakkumistest ning toovad esile regiooni atraktiivseimad dividendiaktsiad.

Tehnilise analüüsi ekspert Vaido Veek reastab kõige põnevamad spekuleerimisideed nii kodu- kui välisbörsidelt.

Hommikuprogrammi veavad Juhan Lang ja Joonas-Hendrik Mägi.

Päev jätkub järgmiste saadetega:

11.00–12.00 “Kuum tool”. Kuidas juhtida ettevõtet, mis üritab välja tulla rasketest aegadest? Arutame seda saates “Kuum tool” saneerimisele läinud mööblitööstuse Enima Trade juhatuse liikme Indrek Reitsakuga. Saadet juhib Kristel Härma.

13.00–14.00 “Teeninduse teejuht”. Keskendume täiendava müügi strateegiatele ja B2B müügi muutuvatele praktikatele. Kogemusi jagavad Tele2 Eesti ärikliendi müügivaldkonna juht Gert Karu ja Primendi IT-teenuste ärikonsultant Edik Must. Fookuses on küsimus, kuidas teha täiendavat müüki nii, et see looks väärtust, mitte ei kahjustaks teeninduskogemust. Saadet juhib kaubandus.ee juht Maarit eerme.

15.00–16.00 “Lavajutud”. Saates kuulete ettekannet IT-juhtimise aastakonverentsilt. Ergo Kindlustuse Baltikumi riskijuht Andreas Meister räägib sellest, kuidas tagada äri kestlikkus tänases julgeolekuolukorras. Ettekandes käsitleb Meister teemat Telia perspektiivist, kuna konverentsi toimumise ajal töötas ta veel Telia Eesti riskijuhina. Saadet toimetas Joonas-Hendrik Mägi.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.