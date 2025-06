Äripäeva lugejaid huvitas sel nädalal enim, kes on LHV uus tegevjuht, mida vaatavad maksuameti ja prokuratuuri kullipilguga, kuidas sai juhtuda õnnetus riigihankes inimlik eksitus ning millised on pealinna popima kvartali järgmised plaanid.

Madis Toomsalult juulikuus ameti üle võttev Mihkel Torim oli tööpakkumisest üllatunud, kuid tõdes, et mõtles ennast ka ise välja pakkuda. Torim on tehnoloogiahuviline ja on LHV asutaja Rain Lõhmus ega vestelnud tehisintellektist ja sellest, kuidas selle võimalusi ära kasutada.