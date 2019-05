Valitsus kujundagu Eesti visioon

Valitsuse kõige suurem ja olulisem eesmärk on kujundada Eesti visioon 2030 või 2050 nii, et see oleks üheselt arusaadav ja tulemused ka mõõdetavad, kirjutab Ragn-Sells ASi juhatuse esimees Rain Vääna.

Selged suured eesmärgid võimaldavad sõlmida erakondade ja huvigruppide üleseid pikemaajalisi kokkuleppeid. Selge visiooni pealt kujuneb hea strateegia.