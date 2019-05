Euroopa Parlamendi nõrk lummus

Euroopa Parlamendi valimistega on see häda, et keegi ei kipu seda üleeuroopalist esinduskogu väga valima, kirjutab Diplomaatia peatoimetaja Erkki Bahovski.

Erkki Bahovski

Eelmisel korral ehk 2014. aastal jõudis Euroopa Parlamendi valimistest osavõtt madalaimale tasemele ehk 42,54 protsendini. Eesti vastav number oli veelgi väiksem – 36,52 protsenti. Riigikogu käis nüüd valimas 63,7 protsenti valijaskonnast ehk peaaegu kaks korda rohkem kui Euroopa Parlamenti viis aastat tagasi.