Vastukaja: äridiplomaatia vajab selget vastutajat ja kestvat rahastust

Ettevõtjate seisukohast on tähtis, et riigi äridiplomaatia astuks ühte jalga ning meil ei oleks paralleelsüsteeme, mis teevad justkui sama asja, kuid erinevalt, kirjutab Eesti kaubandus-tööstuskoja teenuste direktor Piret Potisepp vastukajana välisministeeriumi äridiplomaatia osakonna juhi Priit Kallakase arvamusloole.

Priit Kallakas välisministeeriumist tõi hiljutises arvamusartiklis välja, et Eesti ettevõtete huvid välisturgudel on ka meie riigi huvid. Selline mõttekäik võiks saata kõiki ametnikke, inimesi või ametiasutusi, kes töötavad selle nimel, et meie ettevõtetel ja seeläbi ka meie inimestel läheks paremini.