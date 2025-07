OPEC+ suurendab naftatootmist oodatust kiiremini

Kuna tollimäärad toovad USAs niikuinii kaasa hinnatõusu, siis selleks, et suurlinnades ei hakataks elatustaseme languse pärast keerama autosid katusele, on president Donald Trumpil vaja, et vähemalt nafta hind püsiks madalal, kirjutab SEB kapitaliturgude maakler Erik Laur.