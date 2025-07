Tagasi 05.07.25, 16:00 Nädala lood: probleemne automüüja võlus panga ära, pensionifondid said ootamatu löögi Lõppeva nädala olulisemate lugude hulka kerkisid probleemse automüüja JMV oskus võluda raha Coop Pangalt, ootamatud löögid pensionifondidele ja päikespaneelide omanikele ning mitme suure firma ja ettevõtja majandustulemused.

Raskustes automüüja suutis aastaid saada Coop Panga raha, kuigi krahhi ennustavad märgid olid juba siis õhus. Fotol Coop Panga hoone Tallinnas Maakri tänaval.

Foto: Liis Treimann

Äripäev kirjutas esmaspäeval, kuidas Coop Pank jagas aastaid raha Tšehhi autoskeemi püsti pannud ettevõttele JMV, kuigi krahhi ennustavad märgid olid õhus juba siis, kui automüüjad pangauksest sisse astusid.

Et tegu on riskantse kliendiga, mõistab nüüdseks ilmselt ka börsifirma Coop ise, sest viskas sel kuul JMV üle parda.

Ohutuled oleks võinud pangas vilkuma hakata ka tunduvalt varem. Millegipärast seda ei juhtunud.

Aktsiaindeksid ületasid kõik raskused ja jõudsid uute rekorditeni. Kuid Euroopa investorite portfellidesse see kasv ei jõudnud - seda tõsiasja kajastavad hästi Eesti pensionifondide statistilised andmed, millest selgub, et alates aasta algusest on kasumis vaid kolmandik II samba ja neljandik III samba fondidest. Üks põhjus selliseks fondide ja turu ebakõlaks on tugev euro ja nõrk dollar.

Kristjan Liivamägi: eestlast ootab ees karm kohanemine

Sel nädalal käis Äripäeva raadio ühes kuulatuimas saates “Kuum tool” majandusteadlane ja investor Kristjan Liivamägi . Ta ütles saates, et eestlastel seisab ees karm kohanemine, sest seni majandust edasi aidanud pärituul on kadunud ning ees ootab väiksema majanduskasvu periood.

“Eestlastel saab olema väga suur väljakutse, kuidas kohaneda ja aktsepteerida seda, et me oleme Euroopa riik, kes ei kasvagi enam 3‒5% aastas, vaid kasv tuleb heal juhul keskmiselt 2% aastas,” ütles Liivamägi.

“Kohandumine ei tule lihtsalt, aga mida kiiremini seda aktsepteerida, seda lihtsam on minna oma eluga edasi,” lisas ta.

Kristjan Liivamägi: aeglase majanduskasvuga kohanemine saab eestlasele olema suur väljakutse

Saates tuli juttu veel Euroopa ja eelkõige Saksamaa majanduse kasvupotentsiaalist, Euroopa Keskpanga edasisest intressipoliitikast ning muutustest Liivamäe investeerimisportfellis, kus on vähenenud USA aktsiate, kuid suurenenud Euroopa aktsiate osakaal. Juttu tuli ka uute investeeringute suunast, sealhulgas küberturvalisusest, ja sellest, miks volatiilsus turgudel ei peaks investoreid heidutama.

Urmas Sõõrumaa loobus linnapeaks pürgimisest

Tallinna poliitikamaastikul selgus sel nädalal, et Reformierakond siiski ei moodusta Urmas Sõõrumaa eestvedamisel ajutist linnavalitsust ja Reformierakond läheb Tallinna volikogu opositsiooni.

Põhjus, miks Sõõrumaa ei loo linnavalitsust, on see, et tema visiooni proovitakse määrida vandenõuteooriatega, teatas Reformierakond.

Urmas Sõõrumaa osaleb saabuvatel kohalike omavalitsuste valimistel Reformierakonna linnapeakandidaadina, et saada Tallinna juhtimiseks valijate mandaat.

“Pärast selle nädala kõnelusi volikogu erakondadega ning avalikke rünnakuid nii minu enda kui ka Reformierakonna inimeste vastu otsustasin linnapeaks mitte kandideerida. See ei olnud kerge otsus, kuid hoolikalt kaalutletud ja usun, et vastutustundlik samm. Olen erakonnale tänulik selle usalduse ja võimaluse eest pealinna juhtimiskriisi lahendada, ent kujunenud tingimustes me oodatud tulemust ei saavuta,“ selgitas Sõõrumaa.

Reedel rääkisid Äripäeva ajakirjanikud saates “Äripäev eetris” , et ehkki Reformierakonda on peetud osavaks poliitiliste manöövrite tegijaks, oli Tallinna võimuvõitlus pigem tööõnnetus, mis ei toonud kaasa soovitud tulemusi.

Reformierakonna Tallinna linnapeakandidaat Urmas Sõõrumaa jätab kontrollimatu mulje, kuna ei kuulu erakonda. See seab ta Tallinna linnapeakandidaadina kehva positsiooni, eriti võrreldes kogenud poliitikutega nagu Mihhail Kõlvart või Urmas Reinsalu, märkis ajakirjanik Lauri Leet.

Sõõrumaa valik Reformierakonna kandidaadiks tekitab tõsiseid kahtlusi: lisaks parteitusest ja näivast kontrollimatusest võivad Tallinna tasandil tekkida ulatuslikud huvide konfliktid tema äritegevuse tõttu.

Äripäev eetris: Sõõrumaa paneb linnapeakandidaadina halba positsiooni üks asi

Lisaks käsitleti saates käibemaksu tõusu ning arutleti, kas toidule peaks kehtima käibemaksuerisus. Ajakirjanikud rääkisid ka JMV ärist ja selle seotusest Coop Pangaga.

Bolti kahjum ületas 100 miljoni euro piiri

Sel nädalal kukkus paljude ettevõtete jaoks tähtaeg esitada eelmise majandusaasta aruanne. Üks silmapaistvamaid tulemusi tuli Eesti ükssarvikult Bolt , kelle käive jõudis möödunud aastal 2 miljardi euro lähedale ning ettevõtte puhaskahjum süvenes enam kui 102 miljoni euroni.

Bolti müügitulu küündis mullu 1,99 miljardi euroni, üle-eelmisel aastal teenis ettevõte käivet veidi üle 1,7 miljardi euro, mis tähedab, et ükssarvik suutis käivet kasvatada 17% võrra.