Maksupoliitika jäägu iga riigi enda otsustada

Maksupoliitika peab jääma Euroopa Liidus liikmesriikide ainupädevusse, kirjutab Jaak Madison (EKRE).

Jaak Madison Foto: Elmo Riig

Väga tänuväärne on, et Reet Teder on tõstatanud küsimuse maksupoliitika tulevikust Euroopa Liidus ja võimalikest muudatustest. Tasub rõhutada fakti, mida ka Reer Teder tegi, et maksupoliitika on jäänud ainsaks valdkonnaks, kus ei kasutata kvalifitseeritud häälteenamust ja nõuab tingimusteta liikmesriikide ühtset seisukohta. Seda pole siiani saavutatud, kuna piisavalt palju riike, sh Eesti, näeb Euroopa Komisjoni surves kehtestada ühtseid maksuallikaid suunana süvendada föderalismi.