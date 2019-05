Teatud valdkondades võiks Euroopa ühtseid makse olla

Euroopa ühtne maksupoliitika keskkonna- ja digivaldkonnas on alustatud ja kindlasti edasiarendamist vajav teema, leiab Ivari Padar (SDE).

Ivari Padar Foto: Raul Mee

Usun, et Euroopa Parlament on see koht, kus maksudebatid peaksid toimuma, sest eelarvegi saab ju kinnituse sealtsamast ja eelarve lahutamatu osa on kõik, mis puudutab maksupoliitikat. Parlamendis on ka vastu võetud raport "Euroopa omavahendite süsteemi toimimine".