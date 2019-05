Julgustavalt tugev toetus Rail Balticule

Värske arvamusuuring näitab Rail Balticu raudteeühendusele kolme aasta suurimat toetust. Kaks kolmandikku inimestest ootab kiiret ühendust Euroopa suunal, veelgi rohkem on neid, kes peavad projekti Eestile kasulikuks, kirjutab Rail Baltic Estonia juht Riia Sillave.

Riia Sillave Foto: Liis Treimann

Toetus Rail Balticule ja arusaamine selle vajalikkusest pole olnud juba aastaid nii kõrged kui praegu. See peegeldab ühelt poolt senitehtud tööd ja projekti edenemist, aga on ka omamoodi lakmuspaberiks riigikogu valimistel esiletõstetud vastandlikele sõnumitele. Toetajate peamiseks ootuseks on kiired ja mugavad ühendused, aga ka majanduse ja regioonide areng.