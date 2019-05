Kuidas idapiirist sai 80 miljoni euro asemel 320miljoniline projekt

Riigikontrolör Janar Holm selgitab avalikus kirjas, kuidas on seotud poliitiliste võimaluste aken ja ülikalliks muutunud idapiiri lahendus.

Janar Holm. Foto: TAIRO LUTTER

Keemial ja poliitikal on omajagu ühist. Keemilise reaktsiooni kiirendamiseks on vaja katalüsaatorit. Katalüsaatorit on enamasti vaja ka riigielu puudutavate keerulisemate probleemide lahendamiseks. Kuid probleemide tegeliku lahendamise käivitajaks ei ole paljudel juhtudel teadmine, et probleemi lahendamise vajadus on pakiline, vaid miski muu ja sageli ootamatu.