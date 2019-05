Kevadsuvine raierahu on ülevõimendatud

Kevadsuvisel ajal raiutakse niikuinii oluliselt vähem kui teistel kuudel ja sellisel raiel on omad põhjused, kirjutab AS Toftan tegevjuht Martin Arula vastulauses Linda-Mari Väli arvamusloole „Kevadsuvised raied on saatanast“ (ÄP 30.05.2019).

Martin Arula. Foto: Väinu Rozental

Kevadsuvisel perioodil ehk mais-juunini raiutakse mahuliselt kõige vähem, võrreldes aasta muude kuude keskmise raiemahuga. Selleks on kaks põhjust. Esiteks ilmastik – mingi osa meie metsadest kannatab vaid talviseid raieid ja kevadsuvel on see töö raskendatud. Teiseks on metsa- ja puidutööstusettevõtete töö tsükliline, kuna tarbijad puhkavad juulis-augustis, sama teeb ka tööstus ja sellest tulenevalt puhkavad ka metsaomanikud. Mais-juunis töödeldakse peamiselt talvel „liiaga“ varutud puitu. Juulis ei raiuta ja alles augustis algab uus hooaeg.