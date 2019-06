Suur Eesti väikeses maailmas. Hollywoodi peatükk

Eesti oma 1,3 miljoni elaniku ja pisut enam kui 45 000 ruutkilomeetrise pindalaga paistab maailma mastaabis hoopis suurem. See on sageli meie trump, ent niisama sageli hädade allikas, kirjutab Äripäeva arvamustoimetuse juht Neeme Korv.

Tuntud lavastaja Christopher Nolani uue filmi võtted võivad liiklusele sulgeda Laagna tee. Foto: Andres Haabu

Režissöör René Vilbre tabas kümnesse aastal 2002 Tallinnas peetud Eurovisioni lauluvõistluse vaheklipiga "Eesti on väike maailm". See väiksuse suurus avaldub igasugu indeksite ja mõõdikute kaudu, kus me kipume olema kas ekstreemselt tipus või siis väga viletsal kohal. Käibe kasv sektoris võib muuta vaat et riigi majanduse väljavaadet. Sajandi alguses oli näiteks veel üsna tavaline, et lausa üks ettevõte võis oluliselt mõjutada väliskaubanduse bilanssi, kui Elcoteqi üle ootuste head või siis halvad tulemused ajasid analüütikutel sõna otseses mõttes ajud kärssama.