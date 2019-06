Kei Karlson: keskastmejuhid, meie nõrgim lüli

Läbi meediaprisma vaatab Eesti tööturult vastu õud, häving ja õõvastus: Eesti töötajad, eriti noored, ei taha, oska ega viitsi, ning igaüks, kes suudab labidat käes hoida ja kainena tööle ilmuda, on juba ammuilma võetud. See müüt on primitiivsuses meelitav ja ühtlasi ka vale, kirjutab GoWorkaBiti kaasasutaja Kei Karlson.

Kei Karlson. Foto: Eiko Kink

Eesti töötajad on enda Lääne-Euroopa kolleegidele jõudsalt järele võtnud ning meie inimestel pole rahvusvahelisel tööturul enam midagi häbeneda. Ma väidan, et meie tootlikkuse ja majanduskasvu nõrgimaks lüliks on saanud juhtimiskvaliteet, lihtsalt öeldes keskastmejuhid.