Keskkonnast saunalina näitel

Millist koormust keskkonnale avaldab ühe saunalina tootmine ja kuidas seda vähendada, analüüsib tekstiiliettevõtte Lindström tegevjuht Kadrian Jaagund.

Kadrian Jaagund. Foto: erakogu

Keskmiselt viskab iga inimene aastas ligi 40 kg riideid ära, kuigi 95% igapäevastest tekstiilidest on võimalik ümber töödelda. Üks seesugune tekstiil on saunalina, mis tiheda kasutamise tõttu elab oma aja ühel hetkel ära. Vana saunalina koht pole aga prügikastis, vaid seda on võimalik nutikalt taaskasutada nii koduses majapidamises kui ka ettevõtetes kaasaegsete lahenduste abil.