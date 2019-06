Maiko Kalvet: ei maksa käega lüüa, kui hüvitist ei maksta

Kui lennuettevõtted hüvitist maksta ei soovi, ei tasu kohe käega lüüa, sest pahatihti vastataksegi esimesele pöördumisele eitavalt, kirjutab ERGO kindlustuse õigusabikulude kindlustuse ärijuht Maiko Kalvet.

Maiko Kalvet. Foto: Helen Kattai.

Viimasel ajal on sagenenud teated lendude hilinemiste kohta. Euroopa õhuruumis on sel suvel oodata ajaloo suurimaid ummikuid, nii et paljud puhkusele sõitjad peavad arvestama, et puhkusele minek või sealt tulek võib hilineda tunde ning halvimal juhul päevi.