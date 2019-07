Siim Krusell: retsept töökäte nappuse lahendamiseks

Inseneri, disaineri ja turundaja senisest parem koostöö võiks viia lisandväärtuse kasvu ja uute ärimudeliteni, mis omakorda võimaldavad ettevõtjatel palgataset tõsta ning meelitada siia töötajaid ka Lääne-Euroopast, kirjutab OSKA vanemanalüütik Siim Krusell.

Ettevõtjate sõnul on viimastel aastatel töökäte nappus pärssinud nii ettevõtete kasvu kui ka isegi tootmise jätkamist. Ettevõtjad viitavad ka tootmise ja seega tulude viimisele teistesse riikidesse, kui sisserännukvoote ei suurendata. Mõnevõrra vähem räägitakse sellest, et töötajaid ei jagu praeguse pakutava palgataseme juures ja seda praktiliselt kõigis sektorites. Kui see nii ei oleks, tekiks õigustatud küsimus vaba tööjõuturu funktsioneerimise kohta Euroopa Liidus, kuna saab ju tuua ehitajaid või insenere kasvõi Soomest. Soomlasi töötab Eestis küll, aga eestlasi Soomes senimaani kordades enam.