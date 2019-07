Veiko Veskimäe: ehitussektor vajab kiiret ja jõulist digihüpet

Ehitussektoris valitseva tööjõupuuduse probleemi põhjused on iganenud protsessid, ebaefektiivne juhtimine ja vanakooli meetodid. Lahenduseks on aga uue tehnoloogia kasutuselevõtt, kirjutab ehitus- ja iduettevõtja Veiko Veskimäe.

Veiko Veskimäe Foto: Raul Mee

Paarikümne aastaga on tehnoloogiline areng mitme valdkonna toimimise ümber kujundanud. Õhtuse poeskäigu lõpus ei pea me kaupa enam müüja ette letile laduma, vaid võime toodete triipkoodid ise läbi "piiksutada" ja nende eest iseteeninduskassas maksta. Müüjaga kokkupuutumine pole enam vajalik, sest usaldame poeskäigu toimivate IT-lahenduste hoolde. Kes poodi minna ei taha, saab kauba kohale tellida ka kodust lahkumata. Juhul kui poes mõnel riiulil kaup otsa peaks lõppema, saab ostujuht automaatse teavituse, et kaupa juurde tellida.