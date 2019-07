Erik Terk: Rail Balticule loeb Soome ja India

Rail Balticul on märkimisväärne potentsiaal lisaks mitmele muule suunale ka Aadria mere suunas kulgema hakkavas transpordikoridoris, sealhulgas Aasiaga seotud kaubaga, arvab majandusteadlane, Tallinna Ülikooli professor Erik Terk, kelle eestvedamisel valmis hiljuti vastav analüüs.

Erik Terk. Foto: Raul Mee

Rail Balticu tulevase kaubaveo mahu prognoosimisel ei peaks me lähtuma arusaamast, et uus raudtee hakkab võistlema vaid lähiregiooni sisestekaubavoogude pärast. Peame vaatama ajas ja ruumis kaugemale, pidama silmas uusi transpordivõimalusi, mis on orienteeritud kaugematele turgudele.