Hannes Rumm: reetur Lennart Meri. 25 aastat hiljem

Jüri Luik (vasakult), Lennart Meri ja pressiesindaja, praegune ettevõtja Tiit Pruuli. Foto: GTA foto / Postimees / Scanpix

„Ükskõik, kelle võit see on, kuid Eesti võit see ei ole. Praegu pole küll veel täpselt teada, mis vahenditega Jeltsin Meri nurka surus, kuid nurka ta suruti. Ehk pandi Lennart Georgevitši ette lauale KGB dokumendid, mille olemasolust ta ise pole rääkinud ning millest avalikkus ei söandanud rääkida. Ikkagi president. Isegi lepinguid lugemata on selge, et Eestilt kooriti seitse nahka.”

Just selliste sõnadega tervitas ajaleht Postimees 27. juuli 1994 aasta juhtkirjas lepinguid Vene vägede väljaviimiseks Eestist. Just neid samu lepinguid, mille allakirjutamist meenutas mõni päev tagasi kogu Eesti ajakirjandus, hinnates neid meie diplomaatia ajaloo üheks suurimaks saavutuseks. Just nende lepingute sõlmimise puhul kahtlustas ajaleht esmareaktsioonis täiesti ülekohtuselt, et meie riigipead šantažeeriti musta minevikuga.