Kalle Palling: kas Euroopa kliimapoliitika suretab Eesti põlevkivitööstuse?

Maikuust alates jääb Eesti Energiast uudiseid lugedes mulje, et Euroopa kliimapoliitika tõttu võib põlevkivitööstus Eestis peagi pillid kotti panna. Ma olen seisukohal, et peaksime Eestis neid arenguid võtma väga rahulikult, kirjutab riigikogu liige Kalle Palling (Reformierakond).

VKG Ojamaa kaevandus. Foto: Andras Kralla