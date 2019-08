Andrus Karnau: kuidas Lõhmus Seedrit narris

Mis see muu oli kui isamaalaste ja ekrekate teise samba reformimise kava pilkamine, kui Rain Lõhmus tegi ettepaneku, et riik võiks vanaduspensioni maksmise asemele rahvale võlakirju jagada, kirjutab Lääne Elu peatoimetaja Andrus Karnau.

Rain Lõhmus, Helir-Valdor Seeder. Foto: Raul Mee, Andras Kralla

Ettevõtja Rain Lõhmus esines arvamusfestivalil vales seltskonnas. Lõhmus oleks pidanud väitlema pankur Parvel Pruunsillaga, kes on avalikult tunnistanud, et rahastab Isamaad tingimusel, et teine pensionisammas kaob ajalukku. „Teine pensionisammas on suhteliselt suur finantskuritegu Eesti rahva vastu,“ ütles Pruunsild aprillis Eesti Ekspressile.