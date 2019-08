Gert Jostov: miks koos on parem kui eraldi?

Töö ei kao kuhugi, kuigi tema iseloom, töö tegemise koht ja viis muutuvad ning üheks võimaluseks on ka ühiskontor, kirjutab ASi Technopolis Ülemiste juht Gert Jostov.

Gert Jostov. Foto: Eiko Kink

Töö on meeldiv ja vastik ühekorraga. Võimalus oma tegevuse eest raha saada, eriti siis, kui tegevus on lahe või koguni meelelahutuslik, on väga tore. Aeg-ajalt on töö ka tüütu kohustus, närvesööv ning kurnav – sunnitud ajaviide, milleta kõht jääb tühjaks ja arved maksmata. Tasakaalupunkti leidmine on nagu ilma julgestuseta köiel kõndimine, eksida ei tohi, võid panna oma karjääri ohtu.