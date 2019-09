Marko Mihkelson: Boris Johnson on suur mängur

Pärast seda, kui Boris Johnson ennast peaministri kohale välja mängis, on tema ainus eesmärk, vähemalt lähinädalatel, viia 31. oktoobriks lõpule Suurbritannia lahkumine Euroopa Liidust, rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis riigikogu väliskomisjoni aseesimees Marko Mihkelson.

Marko Mihkelson. Foto: Veiko Tõkman

Parlamendi töö peatamine, pausi tekitamine ei ole iseenesest midagi uut. See on tavapraktika. Erinev on see, et nüüdne paus on peaaegu 40 päeva, tavaliselt on need olnud kuni kaks nädalat. Ja teiseks see, et õhus on niivõrd oluline küsimus nagu Brexit.