Jaak Nigul: ikka loodame, et laulame end rikkaks

Puidust saaks teha pea kõike – rõivaid, päikesepaneele, lennukeid, ravimeid; kõrgemat väärindamist aga meie riik oma õuele ei soovi, kirjutab täna ilmuvale Äripäeva Infopanga puidutööstuse aastaraportile antud kommentaaris Tarmeko Grupi juht Jaak Nigul.

Jaak Nigul. Foto: Andras Kralla

Minu arvates pole Eesti turul kohaliku kaubamärgiga mittemonopoolsel ettevõttel võimalik suureks kasvada. Ka keskmikuks on keeruline saada, sest kohaliku turu maht on nii väike. Suureks on Eesti tingimustes võimalik kasvada ainult ekspordile orienteerudes või rahvusvaheliselt tuntud kaubamärke importides. Spetsialiseerumine välisturgudel suure nõudlusega tootegrupile annab võimaluse suureks kasvada, kuid tähendab ka paljude konkurentide olemasolu.