Tõnis Palts: teise pensionisamba "lammutamine" võib pensione hoopis suurendada

Kui mõni ettevõtte finantsjuht oleks Eesti rahandusminister ehk Eesti CFO ja näeks, et tänase teise samba pensionisüsteemi kasu – EBIDTA muutub positiivseks – ilmneb esimest korda alles ligi poole sajandi pärast ja et enne tuleb aastakümneid muudkui maksta ja maksta, siis analüüsiks ta kohe, millised on alternatiivid ja riskid, kirjutab endine rahandusminister Tõnis Palts.

Tõnis Palts. Foto: Raul Mee

Alternatiiv oleks see 6 protsendipunkti tööjõumakse, mis makstakse teise sambasse, kas tööl käijatele välja maksta või anda kohe suurema esimese sambana tänastele pensionäridele ehk siis suurendada vastavalt pensioni. Nende kahe äärmuse vahel on rida kompromisse, mille tulemusel ühel või teisel moel oleks sellest rahast suurim osa Eestis ringluses. See on see 4 miljardit ja tulevikus kordades suurem summa, mis suurendaks teenuste mahtu ja selle läbi ka SKPd. Suurem Eesti SKP aga tagaks suuremad palgad ja selle kaudu ka kõrgema esimese samba pensioni nii täna kui ka tulevikus.