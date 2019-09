Margo Külaots: põlevkivielektril pole tulevikku, alustame energiapööret!

Mitte miski ei ennusta kriisis põlevkivielektritootmisele helgemat tulevikku. Kui riik ei taha muuta oma elektrijaamu maksumaksja raha eest vegeteerivaks sotsiaalprojektiks, on aeg alustada põhimõttelist energiapööret, kirjutab Fortum Eesti juhatuse esimees Margo Külaots.

Margo Külaots. Foto: Erakogu

Tegutsedes energeetikavaldkonnas, olen alati huviga jälginud viimasel ajal järjest hoogustunud debatti kliimateemadel. Avaliku arutelu sisu on paari aastaga mõnevõrra muutunud, ka senistele skeptikutele on kohale jõudnud, et inimtekkelised kliimamuutused on piisavalt teaduslikult tõestatud.