Raivo Vare: neljarajaliste teedeta isesõitvaid veokeid ei tule

Möga, et meil polegi neljarajalisi põhimagistraale vaja, ei kannata kriitikat ei majandusarengu ega ühtlasema regionaalarengu huvidest lähtuvalt, kirjutab ettevõtja ja vaatleja Raivo Vare.

Näiteks ei vasta see küsimusele, kuidas hakkaks liiklus neil teedel nägema välja siis, kui lähiajal saabuvad isesõitvad keskkonnasõbralikud raskeveokid. Kujutagem vaid ette isesõitvate veokite kolonne ja neist möödasõite. Aga nad hakkavad liikuma just kolonnides ja kiirusega, mis kindlasti on kuni 70 km/h. Ja üleüldse, juba puht ohutuse vajadusest peaks igasuguste isesõitvate sõidukite tulekuks teed neljarajalised olema. Muidu me neid ei tohikski siia lubada...