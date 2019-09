Advokaadid: pärimismenetlus – notariga või notarita?

Pealkiri on teadlikult provokatiivne – seadusest tulenevalt viivadki pärimismenetlust läbi notarid ehk teisisõnu ilma notarita pole pärimismenetlus Eestis lihtsalt võimalik ning see on ka õige ja hea. Tihti ei mõelda aga sellest, et hea õigusnõustaja tugi on pea sama oluline, kirjutavad advokaadibüroo LEXTAL vandeadvokaadid Katrin Orav ja Urmas Ustav.

Katrin Orav. Foto: Erakogu

Urmas Ustav, Foto: Erakogu

Notar teostab pärimismenetlust riigi esindajana, seistes hea, et menetlus saaks läbi viidud õigesti ja korrektselt. Hea notar evib aga ka empaatiavõimet ning püüab kindlasti ka oma neutraalsuse nõuet rikkumata selgitada, mil moel erinevates situatsioonides tegutsemine võimalik on. Küll aga ei ole notaril oma neutraalsest staatusest tulenevalt võimalik asuda ühegi osapoole õigusnõustaja rolli, ja siit tulenebki tarvidus evida enda kõrval head nõuandjat.