Rait Maruste: PPPd võiks esmalt Suure väina silla peal proovida

PPPd võiks proovida Saaremaa silla ehitamisel, mis on kompaktne ja kuludes suhteliselt selgepiiriline ettevõtmine ning võimaldaks kasutajatelt hiljem raha tagasi koguda, kirjutab endine riigikohtu esimees Rait Maruste vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

Tallinna–Tartu maantee Kose ja Mäo vahelise neljarealise maanteelõigu ehitustööd. Foto: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja / Scanpix

Suurte taristuprojektide väljaehitamisega oleme isegi hilja peale jäänud. Kui on hea ja arenenud infrastruktuur, siis tulevad muud arendused ja ärid iseenesest järele. Vastupidine liikumine on aeglane ja vaevaline. Euroopa Liidu vahendeid tulnuks eeskätt just sellele kulutada, nii palju kui võimalik. Paraku on meil läinud hulga vahendeid mittetootlikku sfääri.