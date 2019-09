Andres Trink: oluline on päriselt tegutseda, raha leidub

Probleem ei ole niivõrd selles, kas projekti finantseerida PPP-skeemi või laenu abil, kuivõrd konsensuse puuduses neid projekte ka päriselt ellu viia, leiab Merko Ehitus Eesti nõukogu esimees Andres Trink vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

Andres Trink. Foto: Andras Kralla

Kui valitsusel on veendumus, et põhimaanteed tuleb neljarajaliseks ehitada, siis on raha leidmine kindlasti võimalik, ükskõik kas laenuna või PPP vormis – mõlemad on tehtavad. Kumb on riigi seisukohalt eelistatum variant, sõltub konkreetsetest lepingutingimustest. Ja siin ei tule arvestada mitte ainult raha hinda, vaid projekti kogukulu.