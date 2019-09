Vaido Padumäe: masintööjõupuudust ei ole! Ega tule!

Ükski inimene ei taha enam teha igavat tööd – selle võtavad üle masinad. Mida vähem tühja tööd, seda õnnelikum on kogu ühiskond, kirjutab Rimi Eesti tegevjuht Vaido Padumäe.

Vaido Padumäe. Foto: Raul Mee

Tööjõupuuduse jutt on ära tüüdanud kogu Eesti ühiskonna. Loomulikult aitab see kaasa palkade kasvule ja hindade tõusule. Ettevõtjad püüavad teenida rohkem (turgu ju on!), kuid neid, kelle abil seda teha, justkui ei ole. Ukraina tööjõu sissevool on muljetavaldav, kuigi kõik ei ole sellega nõus – välistööjõud on valus teema.