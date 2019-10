Maris Viires: palgad avalikuks!

Peaksime küsima, milliseid võimalusi palganumbrite avalikustamine loob, sest läbipaistvama organisatsioonikultuuri poole liikudes sellest pääsu pole, kirjutab CV-Online'i turundusjuht Maris Viires.

Maris Viires. Foto: Tiit Tamme

Kohati tundub, et Eesti inimene on harjunud vaikselt sisisema, rusikanukke taskus punaseks hõõruma ning valust hoolimata ütlema, et kõik on norm. Valgete hammastega naeratuse taga on tegelikkuses murekoormat täis seljakott, mille kandja otsib oma mure mahalaadimise võimalust. See võib selgitada, miks CV-Online'i kandideerimisteemalisele küsitlusele vastas vähem kui viie päevaga 900 inimest. Küsitlused on endiselt hea võimalus enda organismi puhastada ja loota, et järsku ka oma juht juhtub kuulma või lugema, või kui ei midagi enamat, hakkab vähemalt veidi kergem.