Tarmo Virki: kaugele kliendi pärast lähed?

Kliendi jaoks rohkem tegemisel peab ju piir olema? Või on see unistus, mõtiskleb ajakirjanik ja ettevõtja, Lahhentagge joogivabriku üks asutajatest Tarmo Virki.

Tarmo Virki. Foto: erakogu

Kui hommikust viskit nautiv Läti plastmassiärikas mind Riia lähistel hotelli hommikusöögilauas sõbralikult kallistas, siis liikusid mõtted paratamatult selles suunas, et kas on kliendi jaoks rohkema tegemisel mõistlikkuse piir. Kui kaugele te väikeettevõtjatena olete valmis minema, et klient oleks rahul?